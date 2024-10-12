«السرير» تستعيد إنتاج عدد من الآبار النفطية

نجحت شركة “السرير” للعمليات النفطية في صيانة أربع آبار نفطية، أعادت اثنين منها إلى مستويات الأمن والسلامة، واسترجعت الإنتاج في البئرين B22 وB15، بمعدل يتجاوز ألف برميل يوميًا لكل منهما.

وبحسب مؤسسة النفط، “فالبئر B22 كانت خارج الخدمة لأسباب فنية منذ استلام الشركة مهام التشغيل من المشغل السابق (الشريك الأجنبي) في أواخر عام 2020”.

ووفق المؤسسة، “أكملت الشركة صيانة ثلاث آبار أخرى دون الحاجة لاستخدام الحفارات، بهدف الحد من إنتاج الماء المصاحب، مما أسفر عن زيادة إنتاج النفط بمقدار 2000 برميل يوميًا من الآبار B14 وB24 و B46”.