«السرّاج» يتابع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الخميس مع كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير المالية فرج بومطاري، ووزير الاقتصاد والصناعة الدكتور علي العيساوي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الخطوات التي تم اتخاذها فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وبحث الجوانب الفنية والإدارية التي من شأنها تحقيق المستهدف من هذا البرنامج الذي يشمل حزمة من الإجراءات، من ناحية أخرى تطرق الاجتماع إلى أداء عدد من قطاع الخدمات العامة وبحث سبل تطويرها.

ويأتي اللقاء في إطار التنسيق بين الجهات المعنية ذات الاختصاص ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الرئاسي في الجانبين المالي والاقتصادي.