«السرّاج» يستقبل عميد بلدية سرت

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، صباح اليوم الإثنين، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، عميد بلدية سرت مختار المعداني.

ونقل العميد، تحية و تقدير سكان سرت لزيارة الرئيس للمدينة واهتمامه بحل ما تواجهه من مشاكل وجهوده لتحقيق الأمن و الاستقرار في البلاد.

وقال الرئيس، إن ما يقوم به من زيارات لمناطق ليبيا المختلفة هو للقاء المباشر بالمواطنين، والوقوف على طبيعة المشاكل وحجمها، وأكد بأن معالجة موضوع الأسر المتضررة خلال الحرب على الإرهاب له أولوية في برنامج حكومة الوفاق الوطني إضافة لحل مشاكل جامعة سرت ومعالجة كافة المختنقات في العديد من المرافق التي تحدث بشأنها خلال الزيارة.

وتحدث الرئيس، عن ما أعلنه خلال الزيارة من إنشاء هيئة تنمية وإعمار مدينة سرت، مؤكداً أن إنشاء الهيئة يستهدف إعادة إعمار المدينة، وفق المعايير الحديثة.