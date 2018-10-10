«السرّاج» يستقبل قائد عام كشاف ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الأربعاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس قائد عام كشاف ليبيا فرج بن سليم.

وتناول اللقاء شؤون الحركة الكشفية من أنشطة وبرامج ومنتديات.



وعبر الرئيس عن تقديره وامتنانه لما قام به قادة وقائدات وكشافين الحركة الكشفية من دور في عمليات الإغاثة والتخفيف من معاناة النازحين من مناطق الاشتباكات التي شهدتها ضواحي العاصمة طرابلس مؤخراً.



وقال الرئيس إن هذا ليس مستغرباً حيث لعبت الحركة الكشفية في ليبيا منذ نشأتها في خمسينيات القرن الماضي دوراً مميزاً في خدمة وتنمية المجتمع، وساهمت في تربية أجيالٍ متعاقبة بتكوين النشئ وتنمية مهاراتهم، وهي دائما سباقة في تقديم المساعدة وهذا من مبادئي وقانون وتقاليد الحركة.