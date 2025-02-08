السرّ في الطبيعة.. اكتشاف واعد للوقاية من «الشيب»

يعاني الكثير منا من مشكلة “الشيب”، حتى في أعمار صغيرة، حيث نحاول مواجهتها بكثير من الأساليب، لا سيما “الصبغات”، التي تصبح لاحقا متعبة ومكلفة، فهل هناك أمل في التخلص من هذه الظاهرة بشكل طبيعي دون الحاجة لاستخدام “صبغات الشعر”؟

وفي هذا السياق، أعلن علماء في اليابان، عن “اكتشاف جديد قد يكون ثوريا في مجال العناية بالشعر، حيث توصلوا إلى أن مضاد الأكسدة “لوتيولين” يمكن أن يوقف “الشيب”.

وقال العلماء، إن “الوتيولين” في العديد من الخضروات، مثل الكرفس، البروكلي، الجزر، البصل والفلفل، ما يجعل الوصول إليه أمرا سهلا”.

وأشار قائد فريق البحث، البروفيسور ماساشي كاتو، إلى أن “اللوتيولين” قد يحمل تأثيرا فريدا في الوقاية من “الشيب”، وأضاف: “تدل هذه النتائج على أن اللوتيولين قد يكون له تأثيرات طبية مهمة، تمنع ظهور الشعر الأبيض”.

وبحسب الدراسة، يظهر “الشيب” نتيجة لفقدان خلايا الصبغة في بصيلات الشعر مع تقدم العمر، مما يؤدي إلى نمو شعر خال من اللون، وقد أظهرت الدراسات أن “لوتيولين” يمنع هذا التغيير بشكل فعال”.

ووفق الدراسة، “في التجربة، تم إعطاء الفئران أحد 3 مضادات أكسدة، ليظهر “لوتيولين” فقط تأثيرا قويا في الحفاظ على لون الشعر الطبيعي. ولكن التأثير لم يكن مرتبطا بدورة نمو الشعر نفسها، بل في تأثير اللوتيولين على الصبغة في الشعر.

وبحسب الدراسة، “يعتقد الباحثون أن “لوتيولين” قد يكون له تأثيرات مضادة للشيخوخة قد تمتد إلى مشاكل أخرى مثل تساقط الشعر المرتبط بالعمر”.