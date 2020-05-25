السعداوي: أنا مع الثوار الذين يهدمون الباطل ثم يبنون الحق

قال الكاتب والناشط السياسي جمال السعداوي، إنه مع ثورة 17 فبراير التي انتصرت للمظلوم واقتصت من الظالم، وليس معها عندما تنحرف وتصبح إمبراطورية للخوف والخطف والغنائم والدولة الموازية.

وأضاف السعداوي في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “أنا مع الإسلاميين كمشروع حضاري يعيد لأمتنا أصالتها ومجدها وريادتها في إنقاذ العالم.. ولست معهم عندما يتحولون إلى متطرفين وغلاة يعيشون في أبراج عاجية وكل من سواهم هم مبتدعة وفساق ومشركين وكفار وكل همهم اقتياد الناس للحدود”.

وتابع: “أنا مع الجيش والشرطة المنضبطين ولاؤهم لله ثم للوطن وللمواطن البسيط لا همّ لهم إلا الـمن والقانون.. ولست معهم عندما يخرجون لنا الطغاة والجلادين ويعبدون الناس للبشر.. أنا مع المصالحة الوطنية بعد القصاص من الجناة والمجرمين وجبر ضرر الضحايا والمبتورين.. ولست معها عندما تقلب الموازين ويصبح المجرم ضحية ويريدون منا أن نتعاطف معه.. أنا مع ليبيا السلم الاتجتماعي دولة الحق والعدل والقانون دولة (الدستور) دينها الإسلام ومصدر تشريعها.. ولست معها دولة للقبلية والجهوية والمحاصصة والتخلف والحروب المصطنعة”.

وأردف يقول: “أنا مع الثوار الذين يهدمون الباطل ثم يبنون الحق.. ولست معهم عندما يتحولون إلى مليشيات ومجرمين وجامعي غنائم وجلادين جدد.. أنا مع كل من يصل إلى السلطة عبر مساراتها الصحيحة وإن خالفني فكريا.. ما لم ينتهك حدود الله ويستبح حرماته.. أنا ضد الاغتيالات والخطف والتعذيب مهما كانت المبررات.. ومع أن يأخذ كل ذي حق حقه عبر محاكم تردع الظالم وتنصف المظلوم.. كم قيل عني وكم لُبَّس المجرمين عني للعامة تدليس وجهل.. هذا أنا ومن يظن بي غير ذلك فسنجتمع بين يدي الله ويقتص من ذي الظلم للمظلوم”.

واختتم الناشط السياسي جمال السعداوي حديثه بالقول: “هذه هيا منطلقاتي ولذلك ناضلنا.. وسنناضل.. من أجلها”.