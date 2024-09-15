السعودية.. أمر ملكي بترقية أعضاء في النيابة العامة

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، أمرا ملكيا بترقية 32 عضوا على مختلف المراتب في سلك النيابة العامة.

وأكد النائب العام سعود بن عبد الله المعجب، أن هذه الترقيات “تعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز دور النيابة العامة ومواصلة تطويرها وفق رؤية المملكة 2030”.

وأعرب المعجب عن شكره وتقديره للعاهل السعودي وولي العهد محمد بن سلمان “على هذا الدعم المستمر لأعضاء النيابة العامة”، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ودعا النائب العام السعودي “أن يوفق الله الأعضاء المترقين في أداء مسؤولياتهم لخدمة الدين والوطن، وأن يحفظ القيادة الحكيمة ويديم على البلاد نعمة الأمن والازدهار”.‫