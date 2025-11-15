السعودية.. أمطار غزيرة تعم الحرم المكي والمدينة المنورة والرياض (فيديو)

شهدت عدة مناطق في السعودية هطول أمطار غزيرة بعد يوم واحد من إقامة صلاة الاستسقاء، لتغسل المدن وتنعش الأجواء بعد شهور من الجفاف، حيث شملت الأمطار المدينة المنورة، الحرم المكي، الرياض، القصيم، المنطقة الشرقية، الباحة وعسير.

ووثّقت مقاطع الفيديو والصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات هطول الأمطار وسطوع البرق في سماء المدينة المنورة والحرم المكي، ما أثار تفاعل آلاف المتابعين، بينما أعادت إمارة منطقة مكة نشر مقاطع مصورة للأمطار الغزيرة على الحرم المكي عبر حسابها الرسمي، مؤكدة تواصل متابعة الحالة الجوية لحظة بلحظة.

وتراوحت كمية الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة في أجزاء من المدينة المنورة ومنطقة حائل، ما أدى إلى جريان الأودية والشعاب بشكل ملحوظ، بينما غطت الغيوم الكثيفة السماء في مناطق أخرى، وسط توقعات باستمرار فرص هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة.

وأكدت الجهات المختصة استمرار جاهزية فرق الطوارئ للسيطرة على أي آثار محتملة للأمطار الغزيرة، مع إصدار التوجيهات اللازمة للمواطنين والمقيمين لضمان سلامتهم، خصوصاً في الطرق السريعة والمناطق المنحدرة.

ويأتي هذا الهطول بعد صلاة الاستسقاء التي أدت إلى اجتذاب الأمل في الخير والبركة بين المواطنين والمقيمين، وسط أجواء روحانية تعبّر عن ارتباط السكان بالطقوس الدينية والموروث الثقافي السعودي في طلب الخير من السماء.

اللهم صيبًا نافعًا.. مطرنا بفضل الله ورحمته

أمطار الخير تعمّ أرجاء #المدينة_المنورة.



مشاهد من ⁧#المدينة_المنورة⁩ عقب هطول الأمطار.

اللهم صيبًا نافعًا.



