السعودية.. أوامر ملكية تتضمن تعيينات بارزة في القطاعين المدني والأمني

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عددًا من الأوامر الملكية التي شملت تغييرات واسعة في مناصب قيادية داخل المملكة، طالت أمراء ومسؤولين رفيعي المستوى في قطاعات متعددة.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، أن الملك سلمان أصدر 14 أمرًا ملكيًا، تضمنت في أبرزها تعيين الأمير محمد بن عبد العزيز أميرًا لمنطقة جازان بمرتبة وزير، خلفًا للأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز الذي تم إعفاؤه من المنصب، بعد سنوات طويلة من توليه إدارة شؤون المنطقة، كما تم تعيين الأمير ناصر بن محمد بن عبد الله بن جلوي نائبًا لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة، في خطوة تعكس التوجه نحو ضخ دماء جديدة في المناصب الإدارية العليا بالمناطق.

وفي وزارة الداخلية، أُعفي الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود من منصبه كنائب للوزير، في حين تم تكليف الأمير عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بتولي منصب نائب وزير الداخلية، ورغم إعفائه من وزارة الداخلية، صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود نائبًا لوزير الحرس الوطني بمرتبة وزير، وهو ما يشير إلى استمرار الاستفادة من خبراته الإدارية في أحد القطاعات الأمنية والعسكرية الحيوية في المملكة.

وفي سياق متصل، بحسب الصحيفة، شملت الأوامر الملكية إعفاء الأمير فهد بن سعد بن فيصل من عضوية مجلس الشورى، فيما تم تعيين فهد بن عبد الله العسكر نائبًا لرئيس الديوان الملكي بمرتبة وزير، وهو منصب يعنى بمتابعة شؤون الدولة في أعلى هرمها التنفيذي.

وأكدت الصحيفة أن الأوامر الملكية شملت كذلك أسماء مسؤولين وأمراء آخرين، واستندت إلى النظام الأساسي للحكم، ونظام الوزراء ونوابهم وموظفي المرتبة الممتازة، مع توجيه الوزارات والجهات المعنية باعتماد الأوامر وتنفيذها بشكل فوري.

وتأتي هذه الأوامر ضمن سلسلة خطوات تنظيمية تتسق مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تستهدف تحديث هيكل الدولة وتعزيز الكفاءة الإدارية عبر إعادة توزيع المسؤوليات في القطاعات الحيوية.