السعودية.. أوامر ملكية جديدة شملت تعيينات في «الخارجية والجيش»

في إطار تعزيز الكفاءات القيادية بالمملكة، أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، “أوامر ملكية تضمنت تعيينات وترقيات بارزة شملت مناصب رفيعة في وزارة الخارجية والجهاز العسكري”.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، “شملت الأوامر الملكية تعيين “خالد بن بندر بن سلطان”، مستشارا في وزارة الخارجية بالمرتبة الممتازة، وذلك بعد أن شغل منصب سفير المملكة لدى المملكة المتحدة”.

ووفق وكالة “واس”، أصدر الملك السعودي، ” توجيهاته بترقية اللواء الركن “صالح بن عبد الرحمن الحربي” إلى رتبة فريق ركن، مع تعيينه رئيسا للجهاز العسكري، في خطوة تعكس حرص القيادة على دعم وتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية”.

هذا “وعمل اللواء “الحربي” رئيساً لهيئة العمليات في الحرس الوطني، كما قلّده وزير الحرس الوطني “عبدالله بن بندر”، وسام المنظمة الدولية للحماية المدنية بمرتبة “فارس”، والممنوح من قِبل الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية، وذلك بعد صدور أمر سامي بالموافقة على منحه الوسام”.