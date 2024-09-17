السعودية.. أول عملية زراعة قلب كاملة بالروبوت في العالم

نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي، بالمملكة العربية السعودية، “في إجراء أول عملية زراعة قلب كاملة بواسطة الروبوت على مستوى العالم، لطفل مريض لم يتجاوز 16 من عمره”.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واع)، “أُجريت العملية لمريض لم يتجاوز الـ 16 من العمر، عانى من فشل القلب من الدرجة الرابعة، متجاوزًا الفريق الطبي بذلك التحديات الطبية والتعقيدات التي تصحب هذا النوع من العمليات، واستغرقت العملية 3 ساعات، نفذها فريق طبي استثنائي، بقيادة استشاري جراحة القلب ورئيس قسم جراحة القلب، الجراح السعودي الدكتور فراس خليل، عقب تحضيرات استمرت لأسابيع”.

وبحسب الوكالة، “شملت عملية التحضير التخطيط النظري المفصّل لضمان الدقة وتقليل المخاطر المحتملة وابتكار منهجية جراحية للوصول إلى القلب، وإتمام عملية الاستئصال وزراعة القلب للمريض دون شق القفص الصدري، تلى ذلك تطبيقها افتراضيا 7 مرات متتالية خلال 3 أيام للتثبت من نجاعة المنهجية المبتكرة”.

وبحسب الوكالة، “تمثل العملية تحولا نوعيا في الممارسات الجراحية لزراعة القلب، من شق القفص الصدري الذي يفرض على المريض فترة تعافٍ طويلة تمتد لأسابيع وربما أشهر، تقيّده من ممارسة أبسط أنشطته اليومية، إلى استخدام تقنيات الروبوت التي تتيح إجراء العملية بأقل تدخل جراحي ممكن، ما يقلل من الألم، ويختصر مدة التعافي ويحد من احتمالات الإصابة بالمضاعفات”.

من جانبه، وصف الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث التابع للمستشفى، الدكتور ماجد الفياض، هذا الإنجاز بأنه “تطور مهم في عمليات زراعة القلب منذ تلك اللحظة التاريخية، التي شهدها العالم عند إجراء أول عملية زراعة قلب، في ستينات القرن الماضي”.

وأكد أن “نجاح أول عملية زراعة قلب باستخدام الروبوت يمثل تحولا في مسار المملكة نحو الريادة العالمية في الطب التخصصي، بما يتماشى مع رؤية 2030، التي تضع الابتكار في صميم جهودها لتحسين جودة الحياة”.

يذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، صُنف الأول في الشرق الأوسط وإفريقيا والـ 20 عالميا، للسنة الثانية على التوالي، ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم، والعلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط، وذلك بحسب “براند فاينانس” “Finance Brand” لعام 2024، كما صُنف في ذات العام من بين أفضل 250 مستشفى في العالم من قبل مجلة نيوزويك “Newsweek”.