السعودية.. إجراءات وتدابير صحية خلال موسم الحج «المحدود» للعام الجاري

أعلنت السعودية بروتوكولات صحية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد خلال موسم حج 2020 المحدود، وحظرت التجمعات والاجتماعات بين الحجيج.

ونشر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، البروتوكولات الخاصة بموسم الحج، في إطار خطة تنظيم الحج لهذا العام بأعداد محدودة، وللراغبين من المواطنين والمقيمين.

وبحسب ما نقلت مصادر صحفية سعودية، تتضمن البروتوكولات الصحية أثناء تأدية الحجاج المناسك في الحرم المكي على “جدولة تفويج الحجاج إلى صحن الطواف، بما يضمن مسافة متر ونصف على الأقل، بين كل شخص والآخر، وتقليل الازدحام مع وضع منظمين للتأكد من تنظيم الطائفين”.

وسيتم توزيع أفواج الحجاج على جميع طوابق السعي، مع وضع مسارات لضمان مسافات التباعد الجسدي الموصى بها، والتقليل من التواصل الشخصي بين مرتادي الحرم، ومنع التجمعات بشكل عام، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والإشراف على تنفيذ ذلك من قبل رجال الأمن.

وتتضمن أيضا “منع لمس الكعبة المشرفة أو الحجر الأسود أو تقبيله، ووضع حواجز ومشرفين لمنع القرب من هذه الحواجز، وتخصيص مداخل ومخارج معينة، ومنع التزاحم والتدافع”.

وتضمن البروتوكولات “منع التزاحم عند برادات ماء زمزم للشرب، ووضع ملصقات أرضية لضمان التباعد الاجتماعي، مع منع الحجاج من استخدام أدوات تخزين المياه، ومنع جلب الأطعمة أو الأكل في الساحات الخارجية”.

وكذلك، “منع التزاحم عند الحمامات ومغاسل الوضوء، وذلك بوضع الملصقات الأرضية، أو تعطيل استخدام عدد من الحمامات أو المغاسل، بحيث تضمن مسافة آمنة، وتوزيع مطهرات الأيدي ذات العبوات الصغيرة والمناديل الورقية على الحجاج، وتطهير منطقة الصحن ومنطقة المسعى بشكل دوري قبل وبعد كل طواف فوج الحجيج”.

وسيتم رفع السجاد الخاص بالحرم المكي واستخدام السجادات الشخصية من قبل الحجيج، ويجب تطهير الكراسي والعربات المستخدمة بشكل مستمر، وبعد كل استخدام.

هذا وقررت السلطات السعودية، في وقت سابق، تنظيم أداء مناسك الحج لهذا العام بأعداد “محدودة جدا”، تقتصر على المقيمين في المملكة من جنسيات مختلفة بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الحج السعودية في بيان، اليوم الاثنين، أنه تقرر إقامة موسم الحج هذا العام بأعداد محدودة للراغبين في أداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة إلى أن شعيرة الحج هذا العام ستقام بأعداد محدودة من جنسيات مختلقة من داخل المملكة العربية السعودية مع إجراءات احترازية دقيقة حفاظًا على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، بحسب الوزارة.