السعودية.. إحباط تهريب نحو مليوني «حبة كبتاغون» في ميناء جدة

أحبطت السعودية، محاولة تهريب 1.482.132 حبة كبتاغون، واردة إلى المملكة عبر ميناء جدة.

وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة، في بيان “إن إرسالية وردت عبر منفذ ميناء جدة وهي عبارة عن “آلة تستخدم في تدوير الغسيل”، وعند إخضاعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها بالتقنيات الأمنية والوسائل الحية، عثر بداخلها على كمية كبيرة من الحبوب المخدرة”.

وأفادت الهيئة بأنه “بعد إتمام عملية الضبط وبالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، تم القبض على مستقبل المضبوطات داخل المملكة”.

وأكدت الزكاة والضريبة والجمارك أنها “ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحقيقا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات”.

ودعت الهيئة الجميع إلى “الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها لاستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمبلغ في حال صحة معلومات البلاغ”.

#ارقد_وآمن| #الزكاة_والضريبة_والجمارك في ميناء جدة الإسلامي تتمكّن من إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.4 مليون حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر الميناء، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على مستقبِل المضبوطات داخل المملكة.

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