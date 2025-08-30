السعودية: إحباط محاولة تهريب ضخمة للكبتاغون عبر المنافذ الحدودية

أعلنت السلطات السعودية عن إحباط محاولتين لتهريب مئات الآلاف من حبوب الكبتاغون المخدر، في عمليتين تم تنفيذهما عبر مَنفذي الحديثة وجسر الملك فهد.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية (زاتكا) أن المحاولة الأولى شملت تهريب 209,759 حبة مخبأة داخل تجويف الإطار الاحتياطي لإحدى المركبات القادمة عبر منفذ جسر الملك فهد. وفي المحاولة الثانية، تم ضبط 91,566 حبة مخبأة داخل تجويف أجزاء حافلة قدمت عبر منفذ الحديثة.

بعد إتمام عمليات الضبط، جرت التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي هذه المواد داخل المملكة، حيث تم القبض على أحد المشتبه بهم في عملية التهريب.

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة “زاتكا”، حمود الحربي، على أن الهيئة تواصل تعزيز الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، مشددًا على جهودها المستمرة في التصدي لمهربي المخدرات لحماية أمن المجتمع.

كما حث الحربي المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي محاولات تهريب عبر الرقم المخصص (1910)، مؤكداً أن الهيئة تتعامل مع البلاغات بسرية تامة وتقدم مكافآت مالية للمبلغين في حال صحت المعلومات.

