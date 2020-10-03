السعودية.. إصدار أكثر من 108 آلاف تصريح عُمرة بعد توقف طويل

كشفت وزارة الحج والعمرة في السعودية، عن إصدار 108041 تصريحا لأداء مناسك العمرة، وذلك منذ إطلاق تطبيق “اعتمرنا”، الأسبوع الماضي.

وأشارت الوزارة، إلى أن أعداد التصاريح الصادرة للمواطنين بلغت 42873 تصريحا، أما التصاريح الخاصة بالمقيمين فوصلت إلى 65128 تصريحا.

وسجل تطبيق “اعتمرنا” في الساعة الأولى من إطلاقه، نحو 16 ألف معتمر، فيما وصل إجمالي أعداد المسجلين في الأسبوع الأول من الإطلاق إلى 309686 مواطنا ومقيما، منهم 224929 مسجلا أساسيا، و84757 مرافقا.

وبحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم” عن وزارة الحج والعمرة، سيبدأ استقبال أول فوج من المعتمرين والزوار من الساعة السادسة صباحا ليوم الأحد 4 أكتوبر الجاري.