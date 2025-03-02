السعودية.. إطلاق خدمة هي الأولى من نوعها داخل «المسجد الحرام»

لأول مرة، أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التشغيل التجريبي لخدمة “التحلل من النسك”، داخل المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هجري (2025).

وأوضحت الهيئة، أن “هذه الخدمة تأتي ضمن جهود الهيئة المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتقديم حلول نوعية تساهم في تحسين تجربة المعتمرين”.

وبحسب وكالة “واس”، “تمكن الخدمة المعتمرين من التحلل من النسك “قص الشعر” عبر (5) مواقع مقابل منطقة المروة، ضمن عربات يمكنها التحرك في حال زيادة الحشود والتدفقات، يشرف عليها فريق متخصص وذو خبرة في تقديم الخدمة، بأدوات معقمة بالكامل، مما يضمن تقديم الخدمة بكفاءة وسرعة مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة”.

وأكدت الهيئة أنها “تعمل على تطوير الخدمات داخل الحرمين الشريفين، عبر استحداث العديد من الخدمات مع التزامها بمعايير الجودة والكفاءة، لتقديم تجربة متميزة لقاصدي المسجد الحرام”.

📝 خبر | إطلاق التشغيل التجريبي لخدمة التحلل من النسك لأول مرة في #المسجد_الحرام



📎 التفاصيل | https://t.co/yZzHhHgOXI pic.twitter.com/CGTTeHl08t — الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين (@AlharamainSA) March 1, 2025

بجانب المسجد الحرام، وتيسيرًا على المعتمرين 🕋



إطلاق التشغيل التجريبي لخدمة التحلّل من النسك، بهدف راحة ضيوف الرحمن؛ عبر توفير الوقت والجهد .#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/mUmdEZksuV — توفيق الربيعة (@tfrabiah) March 2, 2025

لأول مرة..

إطلاق خدمة التحلل من النسك مجانا بتقنيات مبتكرة



عبر مراسلة #الإخبارية ولاء المطرفي pic.twitter.com/caFjqVP9Lp — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 2, 2025

" التحلل من النسك " خدمة مبتكرة يبدأ تشغيلها التجريبي لأول مرة في #المسجد_الحرام لتيسير إتمام النُسك بكل #يسر_وطمأنينة



الموقع📍| الساحة الشرقية (المروة) pic.twitter.com/0aJwTV7FG8 — الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين (@AlharamainSA) March 1, 2025