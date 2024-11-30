السعودية.. إعدام مواطنين لارتكاب جريمة «خيانة الوطن»

نفذت السلطات السعودية، السبت، حكم الإعدام بحق مواطنين اثنين أدينا بارتكاب “أفعال مجرمة تنطوي على خيانة الوطن والانضمام لكيان إرهابي”.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية أن ” شخصين من الجنسية السعودية، أقدما على ارتكاب أفعالٍ مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما والانضمام لكيان إرهابي والتخطيط للقيام بعمليات إرهابية داخل وخارج المملكة وحيازة الأسلحة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بأمن المجتمع واستقراره، وقيام أحدهما بإعداد منزله وكرًا لاجتماع الإرهابيين وإخفاء الأسلحة والذخيرة، وتمويله ودعمه للإرهاب”.

وأضافت أنه “بإحالتهما إلى النيابة العامة تم توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وصدر بحقهما من المحكمة المختصة حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما، وتم تنفيذ حكم القتل بالمذكورين بمنطقة الرياض”.

وقبل أسبوع تقريبا، نفذت المملكة حكم الإعدام بحق 3 أشخاص من بينهم مواطن ويمنيين اثنين، بعد إدانتهم بارتكاب “جرائم إرهابية تمثلت في تمويلهم للإرهاب والأعمال الإرهابية، وانضمامهم لتنظيم إرهابي، وتلقي التدريبات في معسكر خارج المملكة”.

واحتلّت السعودية المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام بالعالم، في عامي 2022 و2023 تواليا، بعد الصين وإيران، حسب منظمة العفو الدولية، التي بدأت توثيق أحكام الإعدامات في السعودية عام 1990.

وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها “المفرط” لعقوبة الإعدام، إذ تقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان، إن هذه الإعدامات “تقوّض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها”، عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن “رؤية 2030” الإصلاحية التي يشرف عليها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

لكن السلطات السعودية تقول إنها تنفذ الأحكام “بعد استنفاد المتهمين كل درجات التقاضي”، مشددة على أن “حكومة المملكة “حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل”، وعلى “محاربة المخدرات”.