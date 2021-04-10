السعودية.. إعدام 3 جنود أدينوا بالخيانة العظمى

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم السبت، إعدام 3 من جنودها إثر إدانتهم بارتكاب “جريمة الخيانة العظمى” بما يخل بكيان المملكة ومصالحها العسكرية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن 3 جنود من منسوبيها وهم: محمد عكام، وشاهر حقوي، وحمود حازمي، “أقدموا على ارتكاب جريمة الخيانة العظمى”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأضافت الوزارة: “أسفر التحقيق معهم عن إدانتهم بارتكاب جريمة الخيانة العظمى بالتعاون مع العدو (دون تسميته) بما يخل بكيان المملكة ومصالحها العسكرية”.

وأردفت: “تم إحالتهم قبل إعدامهم إلى المحكمة المختصة وتوفير كافة الضمانات القضائية المكفولة لهم”.

وتابعت: “ثبت ما نسب إلى الجنود… وصدر ضدهم حكم بالقتل وفقًا للمقتضى الشرعي والنظامي، وتم المصادقة عليه وصدر الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحقهم”.

وأكدت الوزارة أنه “تم تنفيذ حكم القتل بحق المذكورين بقيادة المنطقة الجنوبية، السبت”، مردفة أن “هذه الجريمة شنيعة ودخيلة على منسوبي الوزارة”.

هذا ولم تقدم الوزارة، تفاصيل عن اسم “العدو”، أو تفاصيل الواقعة محل التحقيقات، فيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من ذوي الجنود الثلاثة أو محاميهم من قِبل وكالة “الأناضول” للأنباء.