السعودية.. إعلان تفاصيل إغلاق الحرمين الشريفين بسبب «كورونا»

قررت السلطات السعودية، الخميس، إبقاء صحن الطواف بالحرم المكي مغلقا طوال فترة تعليق العمرة، بسبب المخاوف من تقشي فيروس كورونا المستجد، وضمن الإجراءات الاحترازية.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، تفاصيل إغلاق الحرم المكي، وحددت فئة ستُمنع تماما من دخول صحن الحرمين.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، بيانا نقلت فيه عن مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تأكيده أن إغلاق الحرمين الشريفين، سيكون بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة، ويعاد فتحه قبل صلاة الفجر بساعة.

وأرجع المصدر أسباب القرار، إلى منع انتشار العدوى من فيروس “كورونا” الجديد.

وأوضح المصدر أن تلك الإجراءات الاحترازية الموصى بها من قِبل الجهات المختصة، ضرورية ولها أهمية للمحافظة على نظافة الحرمين الشريفين، ولمنع انتشار العدوى ولتكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في غير أوقات الصلاة.

كما أعلن المصدر أنه سيتم إغلاق صحن الكعبة والمسعى بين الصفا والمروة، طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة في المسجد فقط.

وقال المصدر إنه لن يسمح طوال فترة تعليق العمرة دخول أي “محرمين” يرتدون زي الإحرام إلى المسجد الحرام والساحات المحيطة به.

مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة لمنع انتشار العدوى. #واس_عام pic.twitter.com/vqm4VGYiKc — واس العام (@SPAregions) March 5, 2020

كما قررت السلطات عدم السماح للمحرمين بدخول المعتكفين أو من يقرروا الافتراش أو من يدخل الأطعمة والمشروبات.

وأشارت إلى أن الإجراءات الاحترازية تشمل إغلاق المسجد القديم في المسجد النبوي، بما فيها “الروضة الشريفة”، وغلق مقبرة البقيع.

​هذا وقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الخميس، بتعقيم صحن المطاف وإجلاء جميع الزوار.

وبحسب صحيفة “سبق” السعودية، أغلقت الرئاسة صحن المطاف بالكامل للتعقيم والتطهير، ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وذكرت الصحيفة أن “الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تبذل جهودًا كبيرة في عملية النظافة من خلال عملية تطهير وتطييب المسجد الحرام وساحاته الذي تقدر مساحته بمليون م2 بشكل يومي”.

وأضافت: “وفرت الرئاسة أكثر من 2000 عامل وعاملة نظافة يتواجدون على مدار الساعة، يعملون على أربع فترات”.

​وأوضحت: “تستخدم في عملية التنظيف والتعقيم أدوات ومواد نظافة عضوية آمنة وغير مضرة بالإنسان، وصديقة للبيئة، وليس لها ضرر على مرتادي بيت الله الحرام”.

يأتي ذلك في حين، أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 3 حالات جديدة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عبر الكويت ونقل العدوى إلى زوجته، والحالة الأخرى لمواطن قادم من إيران في نفس المركبة مع الحالتين المعلن عنهما سابقا.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس الأربعاء، تعليق العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين في المملكة، على أن يتم مراجعة القرار بشكل مستمر وإيقاف العمل به متى ما انتفت الأسباب.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن مصدر في الوزارة قوله، إن القرار الوقائي يأتي ضمن التدابير الاحترازية التي دأبت حكومة المملكة على اتخاذها للحد من انتشار كورونا، ومنع وصوله إلى الحرمين الشريفين اللذين يشهدان تدفقا دائما وكثيفا للحشود البشرية، مما يجعل من مسألة تأمين تلك الحشود أهمية قصوى”.

وأشار المصدر إلى أن “القرار يأتي اتساقا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات السعودية لمنع انتشار الفيروس في المملكة، واستكمالا للجهود التي تم اتخاذها، والرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين”.