السعودية.. إنشاء أكبر مركز بيانات عالمي لاستقراء الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة “أرامكو” الرقمية السعودية، “عن تدشين أكبر مركز بيانات عالمي لاستقراء الذكاء الصناعي في المملكة”.

وأشارت الشركة، على هامش انعقاد القمة العالمية للذكاء الصناعي في الرياض، إلى أن “المشروع بالتعاون مع شركة “جروك”، الرائدة في مجال الاستدلال بالذكاء الاصطناعي، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم خلال مؤتمر “ليب”.

ووفقا لصحيفة “عكاظ” السعودية، “تهدف الشراكة بين “أرامكو” و”جروك”، إلى “إحداث نقلة نوعية في معالجة البيانات والتحليلات عبر القطاعات المختلفة، من خلال دمج البنية التحتية المتقدمة للذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي لشركة “جروك”، مع الأهداف الاستراتيجية لـ”أرامكو” الرقمية”.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو” الرقمية، طارق أمين، أن المشروع “يعد خطوة نوعية نحو تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمحور رئيسي للتكنولوجيا والابتكار على مستوى العالم”.

وأوضح أنه “من خلال هذه الشراكة، نهدف إلى بناء بنية تحتية متقدمة توفر وصولا مرنا وشاملا لقدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي عبر منصتنا التجارية “نواة”.

وتابع: “سيسهم هذا المركز في إحداث نقلة نوعية في دعم التحول الرقمي، وتوطين أحدث التقنيات المتقدمة، مع التركيز على تعزيز الابتكار والكفاءة التشغيلية وضمان الاستدامة البيئية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030”.

وبحسب الصحيفة، “يتميّز المركز الجديد بالاعتماد على تقنية “جروك إل بي يو”، التي تمثّل قمة التطور في معالجات الذكاء الاصطناعي المصممة لتحمّل أعباء العمل الكبيرة في الاستدلال، والتي ستمكّن من تحليل البيانات في الوقت الفعلي، مما يسرّع اتخاذ القرارات عبر مختلف القطاعات، كما يتميز المركز باستخدام أحدث حلول الطاقة الخضراء لضمان عمليات مستدامة بيئيا”.

“مع حلول نهاية العام الحالي، ستصل قدرة أكبر مركز بيانات عالمي لاستقراء الذكاء الاصطناعي في السعودية، إلى معالجة 5.28 مليون رمز في الثانية، ومن المتوقع أن ترتفع القدرة إلى 53 مليون رمز في الثانية، مع حلول نهاية العام المقبل 2025″، وفق الصحيفة.

ومن المتوقع أن “يجذب هذا المشروع الشركات التقنية العالمية والشركات الناشئة إلى المملكة، مما يساهم في خلق نظام بيئي ديناميكي يجمع بين الابتكار والتعاون. كما ستتيح الشراكة العديد من فرص العمل التقنية العالية للسعوديين وتعزز قدرات المملكة في المجال الرقمي”، وفق صحيفة عكاظ.