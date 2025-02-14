السعودية.. استحداث إدارة عامة لمكافحة جرائم «الاتجار بالأشخاص»

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن “استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، لتعزيز أمن المجتمع وسلامته، وترتبط بالمديرية العامة للأمن العام”.

وبحسب وكالة “واس”، “جاء ذلك إنفاذا لتوجيهات ولي العهد محمد بن سلمان، بتطوير وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأمني عامة ومنظومة مكافحة الجريمة خاصة”.

وذكرت الوزارة أن “الإدارة تُعنى بمكافحة الجرائم التعدي على الحقوق الشخصية أو امتهان الحريات الأساسية المكفولة شرعا ونظاما أو التجاوز على كرامة الأفراد بأي صورة كانت”.

وبحسب الوكالة، “يأتي ذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته عبر مكافحة أنشطة الشبكات الإجرامية وتفكيكها، والقضاء عليها بالتنسيق مباشرة مع كل الجهات ذات العلاقة على المستويين المحلي والدولي”.