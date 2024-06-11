السعودية.. استضافة 1000 حاج من ذوي ضحايا ومصابي غزة

ذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية، أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر “أمرا باستضافة 1000 حاج من ذوي الضحايا والمصابين من أهالي قطاع غزة؛ لأداء مناسك الحج لهذا العام بشكل استثنائي”.

وأوضحت الصحيفة أن “إجمالي عدد الحجاج المستضافين من الأراضي الفلسلطينية (الضيوف)، وصل إلى 2000 شخص بعد قرار الملك الأخير، وذلك ضمن برنامج “ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة” الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد”.

ووفقا لصحيفة “الشرق الأوسط”، “فإن العدد الإجمالي لحجاج الأراضي الفلسطينية يصل هذا العام إلى 8 آلاف حاج”.