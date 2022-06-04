السعودية.. استقبال أولى طلائع ضيوف الرحمن لتأدية حج 1443هـ

استقبلت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، أولى قوافل حجاج بيت الله الحرام قادمين من إندونيسيا، لأداء مناسك الحج هذا العام 1443هـ.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، إن رحلة مكونة من 358 حاجا وحاجة من إندونيسيا وصلت السبت، إلى مطار “الأمير محمد بن عبد العزيز” الدولي بالمدينة المنورة، لأداء موسم الحج لعام 1443 هـ.

وأعلنت السعودية، في وقت سابق، زيادة أعداد الأشخاص المسموح لهم بأداء مناسك الحج بعد عامين من قيود الإغلاق بسبب جائحة كورونا، لتصل إلى مليون شخص من داخل وخارج المملكة.