السعودية.. افتتاح أول جامع في العالم أنشئ بتقنية «الطباعة ثلاثية الأبعاد»

افتتحت السعودية أول جامع في العالم يبنى بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، في مدينة جدّة.

وذكرت وسائل إعلام سعودية، أنه تم بناء “مسجد العزيز شربتلي”، ضمن مشروع “الجوهرة” بمحافظة جدة، بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، التي تُعد من أحدث تقنيات الجيل الرابع في البناء، بعد 6 أشهر من انطلاق عملية البناء، مشيرة إلى أن مساحة الجامع تقدر بـ 5 آلاف و600 متر مربع.

وبحسب ماذكرت المعلومات، تم بناء المسجد باستخدام 4 طابعات تعمل بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وأشرفت على إنشائه شركة “جوانلي” الصينية الرائدة في تصنيع الطابعات الثلاثية على مستوى العالم.

هذا وكانت شركة “أرامكو” السعودية، قامت بتشييد أول مبنى صناعي خرساني بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في منطقة الحوية بمحافظة الطائف بمكة المكرمة في مارس 2023، والذي بلغ ارتفاعه 3.85 أمتار، ومساحته 63 مترا مربعا، وتم الانتهاء من تشييد المبنى في وقت تسليم قياسي بسرعة طباعة بلغت 100 ملم في الثانية على طابعة ثابتة، تستطيع الطباعة على مساحة أبعادها بطول 7 أمتار وعرض 4 أمتار وارتفاع 4 أمتار.

وفي يناير 2022، أعلنت الرياض عن نجاح تجربة بناء أول منزل باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، على أرض وزارة الإسكان غرب مطار الملك خالد الدولي بالرياض عن طريق شركة “سي واي بي إي” الهولندية.

يذكر أن الطباعة ثلاثية الأبعاد، هي عملية تحويل نموذج أو تصميم رقمي إلى منتج مادي ملموس، عن طريق إضافة العديد من الطبقات المتعاقبة من المادة ودمجها وجعلها صلبة.