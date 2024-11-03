السعودية.. اكتشاف قرية أثرية في خيبر

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا السعودية، “اكتشاف قرية أثرية تعود إلى العصر البرونزي في واحة خيبر”.

وقالت صحيفة “المدينة” السعودية، “إنه تم الإعلان عن الاكتشاف في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة، في مركز المؤتمرات في وكالة الأنباء السعودية في الرياض، سلَّط الضوء على أهميَّة هذا الاكتشاف الأثري، وانعكاسه على المملكة في مجال الآثار على الصعيد الدولي، وما تكتنزه أرضها من عمق حضاري، يعزِّز من جهودها في حماية التراث الثقافي والتاريخي”.

يشار إلى أن “القرية الأثرية المكتشفة تسمى “النطاة”، وتقدم دليلًا على وجود تقسيم واضح ضمن الحصون والمدن لمناطق مخصَّصة للسَّكن، وأخرى جنائزيّة، ويعود تاريخ القرية إلى قرابة 2400-2000 قبل الميلاد، وحتى 1500-1300 قبل الميلاد، وبلغ عدد سكّانها 500 شخص ضمن مساحة 2.6 هكتار، مع وجود سور حجري بطول 15 كم يحيط بواحة خيبر لحمايتها”.

وفي وقت سابق، أعلن علماء الآثار عن “اكتشاف مثير متخف في واحة سعودية يقدر عمره بنحو 4000 عام، وذكرت مجلة “لايف ساينس”، أن علماء الآثار اكتشفوا مدينة قديمة محصنة في واحة خضراء وسط الصحراء بشمال غربي السعودية، يُقدر عمرها بنحو 4000 عام”.

يُضيف اكتشاف قرية النطاة الأثرية في خيبر فصولًا جديدة إلى تاريخ المملكة الحضاري، فقد اكتشفنا اليوم أسرارًا جديدة تتعلق بحضاراتٍ عريقة عاشت في خيبر منذ العصر البرونزي وقبل الوجود اليهودي بحوالي 2400-2000 قبل الميلاد وحتى 1500-1300 قبل الميلاد 🇸🇦👏

pic.twitter.com/PeM0GjXTtV — سلطان الموسى (@almousa_su) November 2, 2024