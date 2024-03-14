السعودية.. التضخم عند أعلى مستوى منذ 6 أشهر

سجلت معدلات التضخم السنوي في السعودية أعلى مستوى خلال ستة أشهر، وذلك بضغط من ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10 بالمئة.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أن المؤشر القياسي لأسعار المستهلك “معدل التضخم” في السعودية قد بلغ 1.8 بالمئة خلال فبراير 2024، مقارنة بالشهر المماثل من 2023، ليواصل الارتفاع للشهر الثاني على التوالي، ومسجلا أعلى مستوى منذ أغسطس الماضي.

وقالت الهيئة: إن أسعار الإيجارات تعتبر المؤثر الأكبر في زيادة التضخم الشهر الماضي، وساهم في ارتفاعها الزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 9.1 بالمئة.

وبحسب الهيئة، ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3 بالمئة، متأثرة بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 7.6 بالمئة، كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا نسبته 2.5 بالمئة، متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.2 بالمئة، كذلك سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا بلغت نسبته 1.6 بالمئة؛ متأثرا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 6.1 بالمئة، كما سجل قسم التعليم ارتفاًعا بـنسبة 1.2 بالمئة، متأثًرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 4.3 بالمئة.