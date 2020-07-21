السعودية.. الملك «سلمان» في حالة مستقرة بعد نقله إلى المستشفى

أفادت وكالة “رويترز نقلاً عن مصادر سعودية، بأن الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مستقرة وذلك بعد دخوله مستشفى بالعاصمة الرياض يوم الاثنين بسبب التهاب في المرارة.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية أمس الاثنين، عن بيان للديوان الملكي أن الملك سلمان البالغ من العمر 84 عاماً والذي تقلد الحكم عام 2015 دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي لإجراء بعض الفحوص. ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.

وقالت 3 مصادر سعودية مطلعة لـ”رويترز” رفضت نشر أسمائها، بينها مصدران تحدثا في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين والثالث يوم الثلاثاء، إن الملك ”بخير“.

وقال مسؤول بالمنطقة طلب عدم ذكر اسمه إنه تحدث مع أحد أبناء الملك سلمان يوم الاثنين وكان ”هادئا“ وإنه لا يوجد شعور بالقلق بشأن صحة العاهل السعودي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان تلقى اتصالات هاتفية من زعماء الكويت والبحرين والأردن يوم الاثنين.

وقال مصدر دبلوماسي إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سافر عائدا إلى الرياض يوم الاثنين من قصره في مدينة نيوم المطلة على البحر الأحمر وألغى اجتماعا كان مخططا له مع وفد عراقي زائر، وأضاف المصدر الدبلوماسي والمصدر السعودي الثالث أن ولي العهد لا يزال في العاصمة.

يُشار إلى أن آخر ظهور علني للملك سلمان كان في 19 مارس الماضي حين ألقى كلمة مدتها 5 دقائق عبر التلفزيون بشأن جائحة فيروس كورونا.