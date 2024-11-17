السعودية.. الملك «سلمان» يقرر استضافة 1000 معتمر على نفقته الخاصة

ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، وافق الملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز على استضافة 1000 معتمر من 66 دولة.

ووفقا للقرار “سيتم استضافة 1000 حاج ومعتمر على 4 مجموعات خلال العام 1446هـ، ضمن أعمال برنامج ضيوف خادم الحرمين الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد”.

وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، “أن هذه الاستضافة تأتي امتدادا للعناية الكبيرة من قبل قيادة المملكة “الرشيدة” في كل ما يخدم الإسلام والمسلمين ويعزز أواصر الأخوة بين المسلمين في مختلف أنحاء العالم”.

وأوضح أن “برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين عبر مسيرته شمل مختلف قارات العالم، حيث بلغ عدد الدول المستفيدة منه منذ انطلاقته وحتى هذا العام أكثر من 140 دولة حول العالم”.

وشدد على أن “البرنامج يقدم خدمات متكاملة لضيوف خادم الحرمين الشريفين وفق منظومة متكاملة منذ مغادرتهم بلادهم وحتى عودتهم”.

وأشار إلى أن “الشؤون الإسلامية والدعوة سخرت كل طاقاتها لتنفيذ البرنامج وفق أعلى معايير الدقة والجودة، وتعمل اللجان العاملة بأمانة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين لإعداد البرنامج المخصص للاستضافة والذي يمكّن الضيوف من أداء مناسك العمرة وزيارة عدد من المعالم التاريخية بمكة المكرمة والمدينة المنورة والالتقاء بالعلماء وأئمة الحرمين الشريفين”.