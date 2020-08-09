السعودية.. امرأة تراقب زوجها عبر «واتساب» على مدى أشهر

زوجة استنسخت “الواتساب” الخاص بزوجها وظلت تراقبه على مدار 9 أشهر حتي أكتشف زوجها الأمر، وفق ما ذكرت صحيفة “عكاظ”.

وقالت الصحيفة إن المواطن السعودي يدرس وضعه القانوني عقب أن اكتشف أن زوجته نجحت في استنساخ الواتساب الخاص به ونقلته إلى جوالها، وباتت تتلقى على مدار 9 أشهر نسخة من أي محادثة في جوال زوجها.

واعتبر الزوج تصرف الزوجة تجسسا منهيا عنه وجريمة معلوماتية، فيما رفضت الزوجة الحديث عن الواقعة وطلبت الطلاق.

وبحسب ما نقلت شبكة “سكاي نيوز” عربية الخبر من صحيفة”عكاظ” السعودية أن المستشار القانوني المحامي “خالد أبو راشد” قال إن “ما أقدمت عليه الزوجة من استنساخ الواتساب الخاص بزوجها جريمة معلوماتية مكتملة الأركان وعقوبتها السجن مدة عام والغرامة 500 ألف ريال وفق المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية”.