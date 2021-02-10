السعودية.. اندلاع حريق في طائرة جراء هجوم للحوثيين على مطار أبها

أسفر هجوم نفذته جماعة “أنصار الله” الحوثيين المدعومة من إيران، على مطار أبها السعودي، اليوم الأربعاء، عن اندلاع حريق في إحدى الطائرات المدنية بالمطار.

ونشرت قناة “الإخبارية” السعودية مقطع فيديو يظهر بعض آثار القصف على مطار أبها، والطائرة التي اندلع بها حريق جراء الهجوم.

كما نشرت مواقع إعلامية سعودية صورا للطائرة التي اندلع فيها الحريق ومقطع فيديو يرصد حركة طبيعية في مطار أبها الدولي والمسافرون ينهون إجراءاتهم للسفر عبر رحلاتهم المجدولة.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، السيطرة على حريق صغير نشب في طائرة مدنية بمطار أبها، جراء هجوم شنته جماعة “أنصار الله” الحوثية.

من جانبه أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة “أنصار الله” الحوثية، يحيى سريع، أن 4 طائرات مُسيَّرة تابعة للجماعة استهدفت مرابض الطائرات الحربية بمطار أبها الدولي في السعودية.

وقال سريع: “سلاح الجو المسير يستهدف مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي والذي يستخدم لأغراض عسكرية لاستهداف الشعب اليمني وذلك بأربع طائرات مُسيَّرة نوع صماد 3 وقاصف 2k ظهر يومنا هذا الأربعاء وكانت الإصابة دقيقه”.

وأشار سريع إلى أن السعودية “تتجاهل كل تحذيراتنا السابقة والمتكررة باستخدام المطارات المدنية لأغراض عسكرية”.

وتابع: “عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان”.