السعودية.. انطلاق مؤتمر ومعرض الحج 2025 في جدة

افتتح سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب منطقة مكة المكرمة، برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مؤتمر ومعرض “الحج 2025″، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، تحت شعار “طريق إلى النسك”.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، “ينظم المؤتمر وزارة الحج والعمرة السعودية، بالشراكة مع برنامج “خدمة ضيوف الرحمن”، وهو أحد برامج “رؤية المملكة 2030″، ويستمر خلال الفترة من 13 إلى 16 يناير الجاري، في “جدة سوبر دوم”، والمقام على هامش فعاليات المؤتمر المتخصص في مجال خدمات الحج، بمساحة تبلغ 50 ألف متر مربعا، مطّلعًا على أحدث التقنيات والخدمات التي تثري تجربة الحج وتكرّس الخدمات المقدمة للحجاج”.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، رحّب سعود بن مشعل بن عبد العزيز، بالحضور، وقال:ح “يشرفني أن أنقل لكم تحيات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، راعي مؤتمر ومعرض الحج والعمرة في نسخته الرابعة للعام 2025، وقد شرفني، أيّده الله، لإلقاء كلمة مقامه الكريم في هذا المؤتمر”.

وقرأ ابن عبد العزيز كلمة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، التي جاء فيها: “تفخر المملكة العربية السعودية، منذ تأسيسها بأن شرفها الله تعالى بخدمة الحرمين الشريفين، والعناية في قاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، والسهر على أمنهم وسلامتهم، وتقديم كل ما من شأنه تيسير أدائهم للمناسك، وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لهم. إن ما يشهده الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة من مشروعات تطويرية يأتي في إطار حرص المملكة على بذل جميع الجهود وتسخير الإمكانات لتحسين خدمات الحج والعمرة”.

وأَضاف سعود بن مشعل بن عبد العزيز: “كما أن مستهدفات رؤية المملكة 2030 أولت خدمة ضيوف الرحمن اهتمامًا بالغًا منذ قدومهم حتى مغادرتهم إلى ديارهم سالمين، وستواصل المملكة بحول الله تعالى وتوفيقه أداء هذه المهمة الجليلة، مستشعرة في ذلك عظم المسؤولية وشرف الخدمة، وختامًا نثمّن لكم حضوركم ومشاركتكم، وندعو الله عز وجل أن يوفقنا في هذا المؤتمر لخدمة ضيوف الرحمن من جميع بقاع الأرض”.

ودشّن سعود، في مؤتمر ومعرض “الحج 2025″، “خدمة “أجرة مكة”، أحد منتجات المركز العام للنقل بالهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتعد أول ترخيص بنظام امتياز عقود التشغيل يصدر في مكة المكرمة، وأول مدينة في المملكة تعمل بهذا النظام”.

وأعطى وزير النقل المهندس صالح الجاسر، “رخصة تشغيل “أجرة مكة”، إلى الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، على منصة تدشين الخدمات في المؤتمر”.

وبيّن المهندس صالح الرشيد، أن “جميع مركبات خدمة “أجرة مكة” صديقة للبيئة، وتعمل بنظامي “الهايبرد والكهربائي”، وذات موثوقية عالية، ما يعزز مكانة مكة مدينةً ذكيةً ومستدامة تجمع بين الروحانية والتطور التقني وتعزيز الاستدامة، إضافة لتسهيل وإثراء تجربة الحجاج والمعتمرين والمقيمين فيها”.

وشدد الرشيد على أن “الخدمة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ اليوم 13 يناير (كانون الثاني) 2025، بشكل مرحلي، وستكون متوفرة على مدار 24 ساعة، طوال أيام الأسبوع”.

من جهته، أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إطلاق نسخة “نُسك” المحدّثة بـ100 خدمة إضافية.

وقال الربيعة: “بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وبدعم من سمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، بلغ عدد ضيوف الرحمن الذين أدوا مناسك الحج والعمرة خلال عام 2024، أكثر من 18 مليونا، ووصل عدد زوار الروضة الشريفة إلى أكثر من 13 مليون زائر في 2024″، مشيرًا إلى أن “هذه النسخة من المؤتمر، يشارك فيها 280 عارضًا من قطاعات متعددة وأكثر من 100 متحدث، مع تواجد مقدمي الخدمة محليًا ودوليًا والمهتمين بشأن الحج من 87 دولة حول العالم، بالإضافة إلى 250 جهة من القطاعين العام والخاص وغير الربحي، وسط توقعات استقطابه لـ100 ألف زائر، كما يحظى بمشاركة عدد من الوزراء والسفراء، وكبار الشركات من مقدمي الخدمة محليًا ودوليًا”.

هذا “ويشارك في المؤتمر الذي تستمر فعالياته على مدى أربعة أيام، 280 عارضًا من قطاعات متعددة وأكثر من 100 متحدث، وتواجد لمقدمي الخدمة محليًا ودوليًا والمهتمين بشأن الحج من أكثر من 100 دولة حول العالم، فيما يناقش المؤتمر عبر 50 جلسة حوارية تصميم مستقبل القطاعات المرتبطة بضيوف الرحمن، وسط توقعات لاستقطاب 150 ألف زائر، حيث يحظى باهتمام ومشاركة عددٍ من الوزراء والسفراء، وكبرى الشركات مقدمة الخدمة محليًا ودوليًا”.