السعودية.. بدء استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأحد، بدء استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيًّا اعتبارًا من يوم الإثنين، ضمن ضوابط وشروط أبرزها تلقي المعتمر للقاح المضاد لفيروس كورونا.

#وزارة_الحج_والعمرة: رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين ابتداءً من غرة محرم إلى 2 مليون معتمر شهريًّا. pic.twitter.com/k4aDP76gre — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) August 7, 2021

وأفادت الوزارة في بيان لها، بأنه سيجري استقبال المعتمرين بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف معتمر موزعة على 8 فترات تشغيلية، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى مليوني معتمر شهريًّا.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن إصدار التصاريح للراغبين في أداء العمرة سيجري من خلال تطبيقي “اعتمرنا وتوكلنا”، مع تبني “منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية التي اتخذتها المملكة من أجل سلامة وصحة الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة”.

وقال نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح بن سليمان مشاط التحصين ضد فيروس كورونا: “سيكون شرطًا أساسيًّا لأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي”.

وأوضح أنه سيتم التأكد من هذا الشرط “وفق ما يظهره تطبيق «توكلنا» لفئات التحصين الثلاث (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فايروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة) لجميع الفئات العمرية المحصنة لمعتمري الداخل.

أما فيما يتعلق بالمعتمرين القادمين من خارج المملكة، فقال مشاط انه “يجب إرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلد المعتمر ضمن مسوغات طلب أداء المناسك مع اشتراط أن تكون اللقاحات معتمدة في المملكة”.

وبيّن أنه سيتم التأكد من هذا الشرط “وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين الثلاث (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فايروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة) لجميع الفئات العمرية المحصنة لمعتمري الداخل.

أما بخصوص المعتمرين القادمين من خارج المملكة، فقال مشاط إنه “يجب إرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلد المعتمر ضمن مسوغات طلب أداء المناسك مع اشتراط أن تكون اللقاحات معتمدة في المملكة”.