السعودية.. «بلوغر» يثير الجدل أمام «الكعبة المشرّفة» والسلطات تردّ!

تصدر اسم البلوغر المصري عبد الله التركي، مواقع التواصل بعد انتشار فيديو له أمام الكعبة المشرفة، حيث ظهر في فيديو أثار جدلاً واسعاً “مرتدياً ملابس الإحرام داخل الحرم المكي دون الحصول على تصريح رسمي لأداء مناسك العمرة”.

وقال البلوغر، في رسالة للسلطات السعودية قال فيها: “أنتوا هتشغلوا دماغكم عليا”، وهو ما فُسِر على أنه تحدي للجهات المعنية.

وأكد عدد من المتابعين والمصادر الإعلامية، “أن السلطات السعودية قامت باعتقال البلوغر المصري، رغم عدم صدور أي بيان رسمي من الجهات المعنية في المملكة يؤكد أو ينفي هذه الأنباء”.

تفاعل واسع على دعاء إمام الحرم عبد الرحمن السديس للفلسطينيين ليلة 27 رمضان

أثار دعاء إمام الحرم المكي، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبد الرحمن السديس، الذي خص به الفلسطينيين ليلة الـ27 من رمضان 2025، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية” من الدعاء، حيث قال السديس في المقطع المخصص للفلسطينيين من الدعاء الذي امتد لنحو 20 دقيقة: “اللهم انج إخواننا المستضعفين في فلسطين.. إلهنا إليك نشكو ضعف قوتهم وقلة حيلتهم، اللهم قوي ضعفهم وأبدل ذلهم عزا ونصرا وتمكينا يا رب العالمين”.

وتفاعل رواد منصة “إكس” مع هذا الفيديو، حيث أعادوا نشره، “داعين بما دعاه إمام الحرم المكي، وكتب أحدهم معلقا: “اللهم آمين.. اللهم احفظهم بحفظك وانصرهم”، وأضاف آخر: “-اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، فإنهم أسرفوا في الطغيان، وأرعبوا المسلمين وحرماتهم”.

-اللهم عليك بالصهاينة المعتدين ، فإنهم اسرفوا في الطغيان ، وارعبوا المسلمين وحرماتهم..-



دعاء الشيخ #عبدالرحمن_السديس

للمستضعفين في فلسطين بهذه الليلة المباركة 💔

🌙من قنوت تهجد الليلة (27) #رمضان 1446هـ https://t.co/Qbq4ZDTNnT pic.twitter.com/GqrtWs2xUC — 🌙 MUHANAD (@mhndghd) March 27, 2025

اللهم امين اللهم احفظهم بحفظك وانصرهم — ‏﮼امل ، ‏1727 م 🇸🇦 (@Amola_180) March 27, 2025