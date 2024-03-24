السعودية.. بناء أول متنزه ترفيهي في العالم(فيديو)

كشفت السعودية، أنها تنوي بناء أول متنزه ترفيهي في العالم.

وأفادت شركة “القدية” للاستثمار السعودية، بأن “المتنزه قائم على فكرة سلسلة القصص المصورة والأفلام وألعاب الفيديو “دراغون بول” في السعودية”.

وقالت الشركة في بيان، إنها “ستقوم ببناء متنزه يتمحور حول عالم الشخصية الخيالية سون جوكو لاعب الفنون القتالية وأصدقائه، وسيكون جزءا من مشروع القدية للاستثمار بالقرب من العاصمة السعودية الرياض”.

وبحسب الشركة، “سيضم المشروع المقام على مساحة 500 ألف متر مربع مساحات للتجول ومناطق جذب في سبع مناطق مستوحاة من سلسلة “دراغون بول” Dragon Ball إلى جانب فنادق ومطاعم، وسوف يقع المتنزه على بعد 40 دقيقة فقط من مدينة الرياض”.

وكشف الموقع الإلكتروني لمدينة القدية عن مجموعة من الصور الافتراضية لما سيكون عليه شكل المتنزه الذي يعد الأول من نوعه في العالم.

هذا ويعد “دراغون بول” مدينة ترفيهية غير مسبوقة، تم تصميمها لتتبنى فلسفة “قوة اللعب” في مدينة القدية، حيث يمكن للزوار خوض تجربة استثنائية في عالم “دراغون بول” الشهير.

وكانت مدينة القدية، دخلت في شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع “Toei Animation” شركة الرسوم المتحركة الرائدة في اليابان، ومبتكرة شخصيات “دراغون بول” الأصلية.

وتؤكد السعودية باستمرار، انها تسعى لتنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط والغاز، عبر إنشاء عدد من المشاريع الترفيهية الضخمة.

وتعد مدينة القدية الجديدة أحد المشاريع الضخمة ضمن برنامج “رؤية 2030” السعودية لتطوير قطاع السياحة على أراضيها، ويجري بناء مشروع القدية على موقع تزيد مساحته على مثلي مساحة عالم ديزني في ولاية فلوريدا الأمريكية.