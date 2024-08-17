السعودية.. بيان رسمي بشأن تفشي جدري القرود!

أوضحت هيئة الصحة العامة السعودية “وقاية”، السبت، أنه لم يتم رصد أي حالة مصابة بـ “جدري القرود – النمط الأول” حتى الآن في المملكة في ظل تزايد انتشار الفيروس على المستوى العالمي، وذلك بحسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية حول حالة الطوارئ الصحية على مستوى العالم بسبب تفشي النمط الأول من الفيروس.

وأكدت الهيئة، في بيان نشرته وكالة “واس” السعودية الرسمية، أن المملكة اتخذت الإجراءات والتدابير الوقائية كافة للعمل على قوة الرصد والحد من انتشار فيروس جدري القرود وتفشيه.

وأكدت هيئة الصحة العامة أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق خلف الشائعات والمصادر غير الموثوقة، مشددة على ضرورة الحرص على اتباع السلوكيات الصحية، وكذلك نبهت إلى عدم السفر إلى الدول التي تم رصد حالات تفشي أو انتشار فيروس “جدري القرود “Mpox” بها.

وسجلت الإمارات 16 حالة مؤكدة من فيروس جدري القردة منذ عام 2022، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وأعلنت السلطات الصحية الباكستانية، الجمعة، رصد 3 إصابات بفيروس جدري القردة لأشخاص كانوا عائدين من الإمارات، وفق وكالة رويترز.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت وكالة الصحة العامة في السويد، الخميس، رصد أول إصابة خارج أفريقيا بالسلالة الجديدة من جدري القردة الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، حالة طارئة صحية عالمية.

والأربعاء، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن انتشار جدري القردة في أفريقيا بات طارئة صحية عالمية، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه الهيئة.

وتوفي 548 شخصا منذ بداية العام بسبب جدري القردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث اكتُشف الفيروس للمرة الأولى لدى البشر عام 1970 وانتشر إلى بلدان أخرى.

وجدري القردة مرض معد ناجم عن فيروس ينتقل إلى البشر عن طريق الحيوانات المصابة، ولكن يمكن أيضا أن ينتقل بين البشر عبر الاتصال الجسدي المباشر.

ويتسبب المرض بارتفاع الحرارة وآلام في العضلات وطفح جلدي.