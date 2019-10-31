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السعودية تؤجل النطق بالحكم على «سلمان العودة» إلى نوفمبر المُقبل

عين ليبيا | آخر تحديث: 31 أكتوبر 2019 - 14:09
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هذا التأجيل يأتي ضمن سلسلة من التلاعب بالمحكمة، وتغيير القضاة. [إنترنت]
أجلت محكمة سعودية أمس الأربعاء النطق بالحكم على الداعية السعودي سلمان العودة، إلى 27 نوفمبر المقبل.

حيث تم تأكيد الخبر عبر تغريدة لعبدالله، نجل الداعية الإسلامي سلمان العودة الموقوف منذ عام 2017 بالمملكة، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وقال عبد الله:

“اليوم في جلسة المحاكمة السرية للوالد سلمان العودة في المتخصصة بالرياض، لم يحضروا الوالد وقرروا تأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر المقبل”.

وأكد أن هذا التأجيل يأتي ضمن سلسلة من التلاعب بالمحكمة، وتغيير القضاة، وتعريض والده لانتهاكات متعددة في النقل.

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