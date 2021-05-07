السعودية تؤكد دعمها للمسار السياسي في ليبيا

استقبل عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، يوم الخميس، بمقر إقامته في العاصمة تونس، سفير المملكة العربية السعودية لدى تونس عبد العزيز بن علي الصقر.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء تناول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأعرب اللافي خلال اللقاء عن امتنانه لما قدمته المملكة من دعم لمسار الوحدة الوطنية في ليبيا، ودعم الاستقرار، وفق قوله.

ومن جهته أكد السفير السعودي استمرار دعم بلاده للحل السياسي في ليبيا، واهتمامها بدعم توحيد المؤسسات، وإنهاء كافة أنواع الصراعات.

وكان اللافي والوفد المرافق له، وصل تونس العاصمة في وقت سابق، لإجراء عدد من الاجتماعات الرسمية، مع عدد من الأطراف العربية والإقليمية.