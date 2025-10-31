السعودية تبدأ تطبيق نظام جديد لتنظيم «العمرة» في مكة المكرمّة

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية عن قرار جديد يقضي بتقليص مدة صلاحية تأشيرة العمرة من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد فقط من تاريخ إصدارها، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأكدت مصادر في الوزارة أن التأشيرة ستلغى تلقائيا بعد مضي 30 يوما من تاريخ إصدارها إذا لم يدخل المعتمر إلى الأراضي السعودية خلال تلك المدة، مشيرة إلى أن القرار يهدف إلى تنظيم حركة دخول المعتمرين وتسهيل إجراءات المتابعة الإلكترونية لتأشيرات العمرة.

وأوضحت المصادر أن مدة الإقامة داخل المملكة بعد وصول المعتمر ستبقى كما هي، إذ يُسمح له بالبقاء لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول، دون أي تعديل في هذه المدة.

وبيّن مستشار اللجنة الوطنية للعمرة والزيارة أحمد باجعيفر أن هذا القرار يأتي ضمن استعدادات وزارة الحج والعمرة لموسم العمرة الجديد الذي يشهد تزايدا في أعداد الزوار بعد انتهاء فصل الصيف وتحسن الأجواء في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف أن الخطوة تهدف إلى تعزيز انسيابية حركة المعتمرين داخل المدينتين المقدستين، وضمان استيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار بطريقة منظمة تمنع التكدس وتوفر بيئة مريحة لأداء المناسك.

وأشار باجعيفر إلى أن عدد تأشيرات موسم العمرة الحالي الصادرة لمعتمري الخارج منذ بداية الموسم الجديد في يونيو الماضي تجاوز أربعة ملايين تأشيرة، وهو ما يعد رقما قياسيا مقارنة بالمواسم السابقة خلال الفترة ذاتها.

وأكد أن الوزارة تواصل تطوير أنظمة العمرة والخدمات الرقمية المرتبطة بها، بما في ذلك تسهيل إجراءات الحجز الإلكتروني، وتوسيع خيارات النقل والسكن لضمان تجربة ميسرة وآمنة للمعتمرين القادمين من مختلف دول العالم.