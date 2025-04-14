السعودية تتخذ إجراءات جديدة لضمان سلامة الحجاج.. مخالفة التعليمات تُعرّض للعقوبات

لليوم الثاني على التوالي، واستعداداً لموسم الحج المقبل، أعلنت السعودية عن “إجراءات وترتيبات جديدة لضمان سلامة الحجاج أثناء أداء المناسك المقدسة”، مشددة على أن “مخالفة التعليمات تُعرّض مرتكبيها للعقوبات النظامية”.

وأمس، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن “اتخاذ العديد من الإجراءات والترتيبات الخاصة بالحجاج التي تضمن سلامتهم أثناء أداء المناسك المقدسة”، مشددة على ضرورة الالتزام بها، ومحذرة من “عقوبات تنتظر المخالفين”.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، “حددت الوزارة آخر موعد لدخول المعتمرين وهو 13 أبريل الحالي، وآخر موعد لمغادرة المعتمرين المملكة يوم الـ 29 من أبريل”.

وشددت وزارة السياحة السعودية، في بيان لها، “على جميع مرافق الضيافة في مكة المكرمة بمنع تسكين القادمين غير الحاصلين على تصريح حج، أو تصريح دخول للعمل أو السكن في المدينة خلال موسم الحج، وذلك ابتداءً من 29 أبريل الجاري وحتى نهاية موسم الحج”.

وقالت الوزارة في بيان: “يأتي القرار بالتزامن مع ما أعلنته وزارة الداخلية من ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء فريضة الحج بأمن ويسر وطمأنينة، بعدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها للقادمين من حاملي التأشيرات بجميع أنواعها، باستثناء القادمين بتأشيرة حج، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 “.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، أضافت الوزارة أنه “يُمنع على مرافق الضيافة تسكين الفئات المشمولة في إعلان وزارة الداخلية خلال الفترة المحددة بشكل نهائي، وذلك في إطار الحرص على سلامة وأمن الحج، ضمن الجهود التكاملية للوزارة مع الجهات الحكومية الأخرى استعدادًا لموسم حج 1446هـ”.

وأكدت وزارة السياحة “على جميع مرافق الضيافة، بجميع أنواعها، في مدينة مكة المكرمة ضرورة الالتزام بالترتيبات والإجراءات المنظمة لموسم حج هذا العام 1446هـ، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن”.