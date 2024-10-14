السعودية تتخذ خطوة غير مسبوقة في الشرق الأوسط

اتخذت السعودية، خطوة غير مسبوقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتعلق بشراء الطائرات.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، “وقعت شركة الخطوط الجوية السعودية، صفقة تاريخية للحصول على عدد ضخم من الطائرات الكهربائية، بغرض تعزيز جهودها في الانتقال إلى وسائل النقل المستدامة وتحسين تجربة السفر”.

ووفق المعلومات، “تعاقدت الشركة مع شركة “ليليوم” الألمانية، خلال المنتدى اللوجستي العالمي، الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض، لشراء 100 طائرة كهربائية، ما يجعلها أكبر صفقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وقالت مديرة شؤون الاتصالات في الخطوط الجوية السعودية، رزان شاكر: إن “الطائرات من شركة “ليليوم” ومقرها ميونيخ، ستوفر روابط مباشرة إلى طرق يصعب الوصول إليها على طول ساحل البحر الأحمر، كما ستنقل الحجاج المسلمين مباشرة من جدة إلى مكة المكرمة، التي لا يوجد بها مطار”.

وأضافت: “إن استراتيجيتنا هي أن تساعد في ربط المواقع والمدن التي ليس بها مطار، أو التي قد يكون من الصعب الوصول إليها”.

وفي شهر يوليو الماضي، أعلنت الخطوط الجوية السعودية “أنها ستشتري 50 طائرة كهربائية عمودية الإقلاع والهبوط من شركة “ليليوم”، مع خيارات لشراء 50 طائرة أخرى، ومن المتوقع أن تبدأ شركة الطيران السعودية في استلام طائرات “ليليوم”، التي تتسع من 4 إلى 6 ركاب، وتطير لمسافة تصل إلى 175 كيلومتر، في عام 2026”.

تشكل الطائرات الكهربائية التي وقعت مجموعة الخطوط السعودية @SaudiaGroup عقدا لشرائها من ⁧#ليليوم⁩ الألمانية حلا نوعيا لربط مطار جدة بالمسجد الحرام، والقدية بمطار الرياض، وربط المناطق التاريخية بمطار العلا وفق ما ذكره لـ #الاقتصادية عبدالله الشهراني المدير العام للشؤون الإعلامية… pic.twitter.com/zrqv9PPJRp — صحيفة الاقتصادية (@aleqtisadiah) October 13, 2024

معالي مدير عام #مجموعة_السعودية المهندس @ibrahimAl_Omar يدشّن جناح مجموعة السعودية الذي تستعرض خلاله الطائرة الكهربائية من شركة ليليوم في #المنتدى_اللوجستي_العالمي 2024. pic.twitter.com/TQ9g0JvYri — Saudia Group | مجموعة السعودية (@SaudiaGroup) October 13, 2024

الخطوط الجوية السعودية توقع اتفاقية مع شركة ليليوم الألمانية لشراء 100 طائرة كهربائية



• الصفقة تعد الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا



• بهدف تعزيز الانتقال إلى وسائل النقل المستدامة وتحسين تجربة السفرhttps://t.co/FqOdstGLpA pic.twitter.com/9LzAsAu4fq — Markets | ماركتس (@Markets_Ar) October 13, 2024