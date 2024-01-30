السعودية تتراجع عن خطط زيادة انتاج النفط

تراجعت المملكة العربية السعودية عن خطتها لزيادة أنتاجها من النفط، وطلبت وزارة الطاقة من شركة “أرامكو” النفطية، إبقاء مستوى طاقتها الإنتاجية عند 12 مليون برميل يوميًا.

ونقلت رويترز عن الشركة قولها في بيان “تُعلن أرامكو السعودية أنها تلقّت توجيهًا من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميًا، وعدم الاستمرار في رفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى مستوى 13 مليون برميل يوميًا”.

و نوهت الشركة إلى أنها ستعمل “على تحديث التوجيه الاسترشادي للإنفاق المالي عندما يتم الإعلان عن نتائج عام 2023 في مارس القادم”.

وتعتمد المملكة على إيرادات أرامكو لتمويل مشاريع “رؤية 2030” ،التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرامية إلى تحويل المملكة إلى مركز للأعمال والسياحة والرياضة.

وكانت أرامكو أعلنت عن خطة لزيادة طاقتها الإنتاجية اليومية من 12 مليون برميل يوميًا إلى 13 مليونًا بحلول عام 2027، وحدّدت هدفًا للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وقبيل انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (كوب28) في دبي أواخر العام الماضي، كانت السعودية من بين الدعاة إلى ضخّ مزيد من الاستثمارات في قطاع الوقود الأحفوري، لضمان أمن الطاقة وخفض التضخم وغيره من المشاكل الاقتصادية.