السعودية تتصدر العالم بالنمو السياحي عام 2023

حصلت السعودية على المركز الأول عالميا بأعلى نمو في قطاع السياحة خلال العام 2023.

وبحسب تقرير “الباروميتر” الصادر من الأمم المتحدة للسياحة في شهر يناير 2024، تصدرت السعودية، قائمة الأمم المتحدة للسياحة في نمو عدد السياح الدوليين في عام 2023، وذلك مقارنة بالعام 2019م للدول الكبرى سياحيا.

وبحسب التقرير، حققت المملكة ارتفاعا بنسبة 56% في عدد السياح الوافدين في العام 2023، مقارنة بعام 2019.

وأشار التقرير، إلى أن المملكة حققت تعافيا بنسبة 156% في أعداد السياح الوافدين خلال العام 2023م مقارنة بالعام 2019.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”: ساهمت الإنجازات البارزة التي حققتها المملكة في قطاع السياحة، في قيادة منطقة الشرق الأوسط للتعافي العالمي في مجال السياحة، باعتبارها المنطقة الوحيدة التي حققت نموًا يتجاوز مستويات ما قبل جائحة “كوفيد-19”.

وبحسب الوكالة، بلغت نسبة التعافي في أعداد السياح الدوليين 122% على مستوى منطقة الشرق الأوسط خلال العام 2023م مقارنة بالعام 2019.

يذكر أن مختلف الوجهات السياحية في السعودية، حققت ارتفاعا في أعداد الزوار الوافدين خلال العام 2023، وبحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، بلغ إجمالي إنفاق الزوار أكثر من 100 مليار ريال للأرباع الثلاثة الأولى من العام 2023.