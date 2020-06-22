السعودية تتوسط لدى حكومة «الوفاق» للتوصل لوقف إطلاق النار

أجرى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً، مع وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود.

وأفاد المكتب الإعلامي بخارجية الوفاق، بأن الجانبان تناولا خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين والإحاطة بآخر تطورات الوضع على الأرض في ليبيا.

كما تم التشاور بشأن رفض ليبيا لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري حول الوضع في ليبيا المزمع عقده يوم غدٍ الثلاثاء عبر تقنية الفيديو؟

وأكد الوزير السعودي حرص المملكة على التوصل لإيقاف حقيقي ومستدام لوقف إطلاق النار، واستعدادها للتشاور والتعاون في كل ما من شأنه تجنيب ليبيا مزيد من الدمار وإهدار دماء الليبيين، مؤكداً بأن المملكة تدعم الحل الذي يتوصل إليه الليبيون، وفق قوله.

هذا وجددت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، مساء الأحد، رفضها عقد اجتماع وزاري طارئ لجامعة الدول العربية، حول الأوضاع في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد القبلاوي، في بيان: “بعد إطلاع الوزارة على مشروع قرار الجلسة غير العادية للجامعة العربية التي دعت إليها القاهرة نؤكد رفضنا في رسالة ثانية لعقد الجلسة”.

وأضاف: “تحديد الأمانة العامة للجامعة العربية لموعد عقد الجلسة يأتي مخالفاً لنص المادة الخامسة فقرة ( 10) من النظام الداخلي للجامعة وندعو إلى ضرورة التقيد بها”.