السعودية تحذر إسرائيل من «تداعيات كبرى» في حال ضم الضفة الغربية

وجهت المملكة العربية السعودية تحذيرًا شديد اللهجة لإسرائيل، محذّرة من “تداعيات كبرى في جميع المجالات” إذا أقدمت على ضم أي جزء من الضفة الغربية، بحسب ما نقلته القناة 12 العبرية.

ورجّحت القناة أن الرياض قد تتخذ خطوات مثل إنهاء مسار التطبيع رسميًا، أو إعادة إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الإسرائيلية، الذي فُتح في عام 2022.

ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع تقارير عن إمكانية خفض الإمارات مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، في حال تم تنفيذ الضم.

ويتصاعد التوتر الإقليمي بعد دفع أطراف في اليمين الإسرائيلي المتطرف نحو خطوات أحادية كرد على الاعترافات المتزايدة بدولة فلسطين من عدة دول غربية.

وأكدت مصادر أوروبية لإسرائيل أن أي ضم جديد سيُعتبر “عقابًا جماعيًا” للفلسطينيين وقد يعرّض استقرار اتفاقات إبراهام للخطر.

وأفادت تقارير بأن نتنياهو عقد اجتماعًا لمناقشة سبل الرد على تلك الاعترافات، بينما سيجتمع مسؤولون سعوديون وأمريكيون، بمن فيهم الرئيس السابق دونالد ترامب، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث سبل إنهاء الحرب في غزة وتفادي التصعيد الإقليمي.