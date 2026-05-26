السعودية تحسم موقفها: لا تطبيع دون «دولة فلسطينية» واضحة المعالم

نقلت شبكة «سي إن إن» عن مصدر سعودي أنّ المملكة العربية السعودية تربط أيّ خطوةٍ نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل بوجود مسارٍ واضحٍ وغير قابلٍ للتراجع نحو إقامة دولة فلسطينية، في موقفٍ يعيد التأكيد على ثوابت السياسة السعودية تجاه القضية الفلسطينية.

وبحسب المصدر، فإن المملكة تتمسّك بموقفها القائم على ضرورة ضمان مسارٍ عمليٍّ ومحدّدٍ نحو حلّ الدولتين قبل أيّ تقدمٍ في ملف العلاقات مع إسرائيل، في ظلّ تصاعد النقاشات الإقليمية والدولية حول مستقبل اتفاقات أبراهام.

ويأتي هذا التصريح عقب ما أورده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تحدّث عن ضرورة إلزام دول الشرق الأوسط بالاعتراف بإسرائيل بعد التوصل إلى اتفاق مع إيران، ملوّحًا بخياراتٍ عسكرية في حال فشل مسار التهدئة بين الطرفين.

وفي سياقٍ متصل، كانت تقارير سابقة قد أشارت إلى نقاشٍ دار بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقاءٍ سابق، تناول إمكانية انضمام المملكة إلى اتفاقات أبراهام، حيث جرى التأكيد على أن أيّ خطوةٍ في هذا الاتجاه مرتبطة بوضوح مسار حلّ الدولتين.

وكان دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى توسيع نطاق اتفاقات أبراهام لتشمل دولًا إضافية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، مؤكدًا أن هذا المسار يمثل، بحسب وصفه، ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والسلام الإقليمي.

وأوضح ترامب، في تصريحات نشرها عبر منصة تروث سوشيال، أن اتفاقات أبراهام التي أُطلقت عام 2020 بين إسرائيل وكل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين، إلى جانب المغرب والسودان وكازاخستان لاحقًا، حققت نتائج اقتصادية واجتماعية ومالية إيجابية للدول المنضمة، ولم تشهد أي توجه نحو التراجع عنها.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد انضمام دول جديدة إلى مسار التطبيع، حيث شملت قائمة الدول التي تحدث عنها السعودية وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن، مع تأكيده أن بعض الدول قد تمتلك اعتبارات خاصة تمنع مشاركتها الكاملة في الوقت الحالي.

وخلال حديثه عن هذا المسار، شدد ترامب على أن توسيع اتفاقات أبراهام سيمنح المنطقة، وفق تعبيره، قوة اقتصادية واستقرارًا أوسع، معتبرًا أن هذه الاتفاقات تمثل إطارًا قابلًا للتوسع ليشمل أطرافًا جديدة في المستقبل.

كما أشار إلى أن أي توسع جديد في الاتفاقات يجب أن يتم بشكل متزامن بين الدول الراغبة في الانضمام، على أن يشمل ذلك توقيعًا جماعيًا يرسخ مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي.

وأكد أن انضمام مزيد من الدول إلى اتفاقات أبراهام سيشكل، بحسب وصفه، تحولًا تاريخيًا في العلاقات الإقليمية، ويعزز مسار التطبيع بين دول الشرق الأوسط.