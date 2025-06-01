السعودية تحظر 12 مادة خطيرة.. إجراءات صارمة لحماية المسافرين والأمن الوطني

أعلنت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة عن قائمة جديدة تضم 12 مادة محظورة من الدخول إلى الأراضي السعودية، ضمن جهود متواصلة لتعزيز أمن وسلامة المسافرين والالتزام بالأنظمة والقوانين التي تحكم حركة البضائع والأشخاص عبر المنافذ الجوية للمملكة.

وبحسب المطار، تتضمن المواد المحظورة التي أعلن عنها المطار، والتي تعتبر مخالفة صريحة للقوانين السعودية، عدداً من المواد التي تُشكّل تهديداً للأمن أو تخالف القيم المجتمعية، أبرز هذه المواد هي المخدرات بجميع أنواعها، والتي تُعد من الجرائم الكبرى التي تتعامل معها السلطات بحزم، بالإضافة إلى الخمور بكافة أصنافها، المحظورة قانونياً في المملكة.

إلى جانب ذلك، ووفق وسائل إعلام سعودية، تم حظر إدخال الصواعق الكهربائية وأي أجهزة أو أدوات تحمل كاميرات مخفية مثل الأقلام أو النظارات المزودة بكاميرات، التي قد تُستخدم في أعمال تجسس أو أغراض غير قانونية، كما شملت القائمة السجائر الإلكترونية (VAPE)، مع التأكيد على منع تلك التي تحتوي على نكهات أو مواد محظورة وفق اللوائح السعودية.

ولم تغفل الإدارة عن الألعاب التي قد تشكل خطراً، مثل لعبة البوكر، التي تدخل في نطاق الأنشطة المحظورة قانونياً، فضلاً عن المعادن الثمينة المهربة، وعلى رأسها الذهب الخام، الذي يُمنع إدخاله دون تصريح رسمي. كما أُدرجت المواد الإباحية ضمن المواد المحظورة دخولها، حفاظاً على القيم الأخلاقية والاجتماعية في المملكة، بحسب الإدارة.

وشددت إدارة المطار على ضرورة الامتثال الكامل للتعليمات التي تمنع أيضاً إدخال العملات المزيفة وأدوات السحر والشعوذة، بالإضافة إلى المأكولات التي تدخل بكميات تجارية غير مسموح بها، وذلك لضمان سلامة وصحة المستهلكين والتقيد بالأنظمة الصحية.

وفي هذا السياق، دعت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي جميع المسافرين إلى التعاون التام مع الجهات المختصة في المطار، والتقيد بهذه الإجراءات الصارمة التي تهدف إلى تسهيل إجراءات السفر وضمان أمن وسلامة الجميع، مع التأكيد على أن المخالفات ستعرض أصحابها للمساءلة القانونية وفق ما تنص عليه الأنظمة.

ويأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات السعودية لتعزيز الرقابة على المنافذ الجوية ومكافحة تهريب المواد المحظورة، وتأمين بيئة سفر آمنة تحترم القوانين والأنظمة، وتحافظ على سلامة المجتمع السعودي.