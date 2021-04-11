السعودية: تخفيض صلاة التراويح بالحرم المكي الي 5 ركعات بسبب كورونا

المملكة السعودية، أعلنت اليوم الأحد، صدور موافقة الملك سلمان بن العزيز على إقامة صلاة التراويح في الحرم المكي والمسجد النبوي، مع مراعاة استمرار الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الرئاسة العامة الرئاسة العامة لشؤون الحرمين أنه جرى تخفيض عدد ركعات صلاة التراويح إلى 5 ركعات بعد أن كانت 20 ركعة.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس قوله إن الرئاسة العامة قد جهزت “كامل إمكاناتها البشرية والآلية من أجل خدمة المعتمرين والمصلين خلال موسم رمضان بتعاون مع كل الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن”.

وأشار إلى أن الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتابعان “بشكل متواصل كل ما من شأنه توفير أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين خلال الموسم الاستثنائي”.

وكانت السلطات السعودية، أعلنت فد وقت سابق، أنها ستسمح فقط للأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام في مكة المكرمة خلال شهر رمضان.

وشهدت المملكة ارتفاعا في الإصابات فيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة. وسجلت السعودية أكثر من 390 ألف إصابة بالفيروس منذ بداية ظهوره من بينها أكثر من 6700 حالة وفاة، وهو الرقم الأعلى في منطقة الخليج. وفقا للحرة.

وقدمت المملكة التي يبلغ عدد سكانها نحو 34 مليونا أكثر من 5 ملايين جرعة لقاح حتى الآن.