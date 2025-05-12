السعودية تدخل عصر الذكاء الاصطناعي.. محمد بن سلمان يطلق شركة «هيوماين»

خطوة استراتيجية ضخمة نحو المستقبل الرقمي، حيث أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق شركة “هيوماين”، المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتكون ركيزة جديدة نحو جعل المملكة لاعبًا عالميًا في هذا القطاع الحيوي.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”، ستعمل الشركة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، على تطوير أحد أفضل النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) باللغة العربية، وإنشاء جيل جديد من مراكز البيانات والبنية التحتية للحوسبة السحابية، إضافة إلى تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في قطاعات رئيسية مثل الصحة والطاقة والصناعة.

ويمثل إطلاق “هيوماين” خطوة جديدة في مسيرة المملكة نحو الريادة التكنولوجية العالمية، معززةً بموقعها الجغرافي الاستراتيجي، ونسبة الشباب العالية، وبيئة استثمارية متنامية في قطاع الذكاء الاصطناعي.

هذا ويأتي إطلاق شركة “هيوماين” ضمن جهود السعودية لتحقيق رؤية 2030، التي تهدف لتنويع الاقتصاد وتعزيز ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وتدعم الشركة استراتيجية وطنية سابقة أطلقتها المملكة، بقيادة هيئة “سدايا”، وتسعى لتطوير تقنيات محلية، جذب الاستثمارات، وبناء بنية رقمية قوية تجعل من السعودية مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي