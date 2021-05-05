السعودية تدرس احتمال منع الوافدين من الحج للعام الثاني على التوالي

أفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، بأن السعودية تدرس منع الوافدين من الخارج من الحج للعام الثاني على التوالي في ظل انتشار فيروس كورونا عالميا، وأن المشاورات بشأن هذا الحظر المحتمل لا تزال جارية ولم يتخذ أي قرار نهائي حتى الآن.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين مطلعين قولهما، إن السعودية تدرس منع الوافدين من الخارج من الحج للعام الثاني على التوالي في ظل انتشار مرض كورونا “كوفيد- 19” عالميا والقلق الناجم عن ظهور سلالات متحورة جديدة منه، وأن السلطات علقت الخطط السابقة بشأن إمكانية استقبال الوافدين من الخارج هذا العام، في حال إصدار القرار، سيقضي بعدم السماح بأداء مناسك الحج إلا للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة الذين خضعوا للتطعيم ضد كورونا أو تماثلوا للشفاء منه في موعد لا يزيد عن 6 أشهر قبل مشاركتهم فيها.

ووفقا لأحد المصدرين، فإن المملكة قد تفرض أيضا قيودا على عمر الوافدين.

وذكر المصدر الآخر أن الخطط الأصلية كانت تقضي بالسماح لبعض الوافدين الأجانب الذين خضعوا للتطعيم بأداء الحج، لكن الجدل حول أنواع اللقاحات ومدى فعاليتها وكذلك خطر تفشي سلالات جديدة من العدوى أجبر المسؤولين في المملكة على مراجعة هذه الخطط.

وشهد العام الماضي موسما استثنائيا للحج، اقتصر على عدد قليل من المواطنين والمقيمين داخل الأراضي السعودية، دون السماح للمسلمين خارج البلاد بأداء الشعيرة، بسبب انتشار جائحة كورونا.