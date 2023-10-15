السعودية تدعو إلى وقف العمليات العسكرية في غزة

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة الرياض، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ضمن زيارة يُجريها الأخير للمنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، بأنه جرى خلال اللقاء بحث التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها.

وأكد ولي العهد السعودي ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، مؤكداً سعي المملكة لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم واحترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار عن غزة، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم.

وشدد بن سلمان على رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الأميركي للسعودية ضمن جولة بالمنطقة شملتيوم الخميس إسرائيل، والجمعة كلا من الأردن وقطر والبحرين.